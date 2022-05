Venue de l’auteur : Alain Callès Ault, 14 mai 2022, Ault.

Venue de l’auteur : Alain Calès :

Présentation de son livre « « Papiers de verre »Alain Callès, écrivain et poète, prix Vania Babel, réside à mi-temps à Ault. Il a publié une quinzaine d’ouvrages de différents genres (témoignages, roman, journaux, nouvelles, poésie). Son dernier recueil « Mots à la paupière de la mer » est un livre de poèmes illustrés chacun par un dessin de Claude Gaisne. La mer et les falaises d’Ault en sont l’inspiration.

Alain Callès a fait des lectures et spectacles au « Petit Aulty ».En mai 2022, il fera part de son expérience de buveur guéri lors d’un débat à la bibliothèque autour de son livre qui relate son parcours et regroupe ensuite de nombreuses publications et interventions que l’auteur a effectuées sur cette addiction.

Suivie d’une discussion sur l’alcoolisme.

bibliotheque@ault.fr +33 3 22 60 52 21

Ault

