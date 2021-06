Bosville Salle polyvalente de Bosville Bosville, Seine-Maritime Vents et percussions Salle polyvalente de Bosville Bosville Catégories d’évènement: Bosville

Salle polyvalente de Bosville, le samedi 18 septembre à 16:00

A la suite de cette présentation, il vous sera proposé un goûter avec la fanfare POP’N CAUX

gratuit

Répétition de l’orchestre d’harmonie du conservatoire Salle polyvalente de Bosville Route de Chanteclerc 76450 Bosville Bosville Seine-Maritime

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00

