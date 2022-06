VENTS ET CORDES Villers-lès-Nancy Villers-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Villers-lès-Nancy

VENTS ET CORDES Villers-lès-Nancy, 25 juin 2022, Villers-lès-Nancy. VENTS ET CORDES

100 rue du jardin-botanique Jardin Botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique

2022-06-25 15:00:00 15:00:00 – 2022-06-25 16:00:00 16:00:00

Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique

Villers-lès-Nancy

Meurthe-et-Moselle Villers-lès-Nancy Dans le cadre de leur semaine musicale, l’orchestre de l’école de musique et de danse MusicaVillers se produit au jardin botanique. L’orchestre comprend une vingtaine de musiciens qui jouent en acoustique, sauf le pianiste qui joue sur un instrument électrique. +33 3 83 41 47 47 Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Villers-lès-Nancy Other Lieu Villers-lès-Nancy Adresse Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique Ville Villers-lès-Nancy lieuville Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy Departement Meurthe-et-Moselle

VENTS ET CORDES Villers-lès-Nancy 2022-06-25 was last modified: by VENTS ET CORDES Villers-lès-Nancy Villers-lès-Nancy 25 juin 2022 100 rue du jardin-botanique Jardin Botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle