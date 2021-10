Ploubazlanec Ploubazlanec Côtes-d'Armor, Ploubazlanec “Vent(s) du large” lecture et rencontre avec Pauline Guillerm Ploubazlanec Ploubazlanec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Ploubazlanec Côtes d’Armor En résidence à l’Image qui parle à Paimpol en 2020, Pauline Guillerm nous invite à la suivre sur le littoral à la découverte de sa nouvelle parue fin 2020 aux éditions Goater dans le recueil « Le Dragon rouge » (disponible à la boutique de Milmarin). En pleine mer, une jeune femme en quête d’émancipation revisite l’histoire de ses ancêtres bretons et chemine sur les traces de son arrière grand-père mort en mer d’Islande. Entrée libre. Pass sanitaire requis. milmarin@guingamp-paimpol.bzh +33 2 96 55 49 34 http://www.milmarin.bzh/ En résidence à l’Image qui parle à Paimpol en 2020, Pauline Guillerm nous invite à la suivre sur le littoral à la découverte de sa nouvelle parue fin 2020 aux éditions Goater dans le recueil « Le Dragon rouge » (disponible à la boutique de Milmarin). En pleine mer, une jeune femme en quête d’émancipation revisite l’histoire de ses ancêtres bretons et chemine sur les traces de son arrière grand-père mort en mer d’Islande. Entrée libre. Pass sanitaire requis. dernière mise à jour : 2021-10-16 par

Salle des fêtes de la mairie Rue Frédéric et Irène Joliot-Curie