Vents d’Est Studio L’Accord Parfait Paris Catégorie d’évènement: Paris

Vents d’Est Studio L’Accord Parfait, 14 février 2022, Paris. Vents d’Est

Studio L’Accord Parfait, le lundi 14 février à 20:30

Tristan Bourget, violoncelliste et Jérémy Gohier, pianiste vous proposent Un véritable voyage vers des paysages sonores teintés de lyrisme, mais aussi d’ironie et d’humour qui captivera aussi bien petits et grands. PROGRAMME Milosz Magin 2 vocalises (1985) Sergei Prokofiev Sonate op 119 (1951) Arvo Pärt Für Alina (1976) Dimitri Chostakovitch Sonate op 40 (1934) Arvo Pärt Spiegel Im Spiegel (1978)

Plein tarif : 20 €, Tarif réduit : 15 €

Un véritable voyage vers des paysages sonores teintés de lyrisme, mais aussi d’ironie et d’humour qui captivera aussi bien petits et grands. Studio L’Accord Parfait 47 rue Ramey, 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-14T20:30:00 2022-02-14T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Studio L'Accord Parfait Adresse 47 rue Ramey, 75018 Paris Ville Paris lieuville Studio L'Accord Parfait Paris

Studio L'Accord Parfait Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Vents d’Est Studio L’Accord Parfait 2022-02-14 was last modified: by Vents d’Est Studio L’Accord Parfait Studio L'Accord Parfait 14 février 2022 Paris Studio L'Accord Parfait Paris

Paris