COL’ ATTITUDE AU COL D’ODEREN Ventron, 24 septembre 2023, Ventron.

Ventron,Vosges

Seul, entre amis ou en famille, venez relever le défi et gravir les cols Vosgiens en toute sécurité! Redécouvrez le plaisir d’évoluer sur une route exceptionnellement fermée à la circulation motorisée et réservée à ceux qui souhaitent franchir le col à vélo, VTC ou vélo à assistance électrique !

Retrouvez le plaisir de bouger et de favoriser un mode de déplacement doux dans le calme et la sérénité de la forêt vosgienne. Au départ du village de Ventron, ce col offre une ascension progressive de 5 km et un dénivelé positif de 249 m avec de nombreux passages ombragés. Un parcours au milieu d’une magnifique forêt qui sera ponctué de ruisseaux et de barrières rocheuses. Gratuit et sans inscription.. Adultes

Dimanche 2023-09-24 08:30:00 fin : 2023-09-24 12:00:00. 0 EUR.

Ventron 88310 Vosges Grand Est



Alone, with friends or family, take up the challenge and climb the Vosges passes in complete safety! Rediscover the pleasure of riding on a road that is exceptionally closed to motorized traffic, and reserved for those who wish to cross the pass by bike, mountain bike or electrically-assisted bicycle!

Rediscover the pleasure of moving around and promoting a gentle mode of transport in the calm and serenity of the Vosges forest. Starting from the village of Ventron, this pass offers a gradual 5 km ascent and a positive vertical drop of 249 m, with many shaded sections. The route takes you through a magnificent forest, punctuated by streams and rocky barriers. Free and without registration.

Ya sea solo, con amigos o en familia, ¡venga a aceptar el reto y suba los puertos de los Vosgos con total seguridad! Redescubra el placer de circular por una carretera excepcionalmente cerrada al tráfico motorizado y reservada a quienes deseen atravesar el puerto en bicicleta, bicicleta de montaña o bicicleta con asistencia eléctrica

Redescubra el placer de moverse y de utilizar un medio de transporte suave en la calma y la serenidad del bosque de los Vosgos. Partiendo del pueblo de Ventron, este puerto ofrece un ascenso gradual de 5 km y un desnivel positivo de 249 m, con abundantes tramos sombreados. La ruta le llevará a través de un magnífico bosque, salpicado de arroyos y barreras rocosas. Gratuito y sin necesidad de inscripción.

Ob allein, mit Freunden oder mit der Familie – nehmen Sie die Herausforderung an und erklimmen Sie die Vogesenpässe in aller Sicherheit! Entdecken Sie das Vergnügen, sich auf einer Straße zu bewegen, die ausnahmsweise für den motorisierten Verkehr gesperrt ist und nur denjenigen vorbehalten ist, die den Pass mit dem Fahrrad, dem Mountainbike oder dem Fahrrad mit elektrischer Unterstützung überqueren möchten!

Entdecken Sie die Freude an der Bewegung und an der Förderung einer sanften Fortbewegungsart in der Ruhe und Gelassenheit des Vogesenwaldes. Vom Dorf Ventron aus bietet dieser Pass einen progressiven Anstieg von 5 km und einen positiven Höhenunterschied von 249 m mit zahlreichen schattigen Abschnitten. Eine Strecke inmitten eines wunderschönen Waldes, die von Bächen und Felsbarrieren unterbrochen wird. Kostenlos und ohne Anmeldung.

Mise à jour le 2023-07-06 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES