du vendredi 3 septembre au samedi 4 septembre à Parvis de L’Espal

Des images fascinantes projetées sur des écrans volants, des boucles sonores enivrantes engendrées par des ventilateurs, des prouesses envoûtantes réalisées par des artistes dans un espace immatériel : voilà de quoi est faite cette création à couper le souffle – dont l’air, pourtant, est la matière première…

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-03T21:00:00 2021-09-03T22:00:00;2021-09-04T21:00:00 2021-09-04T22:00:00

