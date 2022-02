Ventilo fête ses 20 ans Daki Ling, 10 mars 2022, Marseille.

Daki Ling, le jeudi 10 mars à 21:30

Il y a vingt ans presque jour pour jour, dans la foulée de la disparition du premier citynews français, Taktik, une poignée d’irréductibles « licenciés de frais » décidaient de lui donner un successeur. Et tandis que les tours jumelles se retrouvaient à « Ground Zero », nous préparions le numéro zéro de Ventilo, avec de grandes ambitions mais des moyens de fortune. Vingt ans plus tard, et alors que beaucoup n’auraient pas misé une cacahuète sur la pérennité du journal, Ventilo est devenu un guide utile (et toujours gratuit) pour explorer la vie culturelle de Marseille et de sa région, décliné en version papier, web et application. Pour célébrer cet anniversaire comme il se doit, une fête s’imposait. Et qui de mieux pour nous accueillir que le Daki Ling, qui souffle lui aussi ses vingt bougies ? Nous vous donnons donc rendez-vous le jeudi 10 mars au « Jardin des Muses » avec Tropicold, qui a réussi à mobiliser son canal historique, voire hystérique, pour enflammer le dancefloor ! Tropicold se présentera en formation serrée, prête à bondir sur les platines avec L U L U L A O, Why Pink?, Akzidance, Massue Moto et l’Amateur, réunis exceptionnellement pour souffler les bougies de leur journal local favori ! Bref, on s’est dit que ce serait bien de faire une petite fête, maintenant que l’on va pouvoir boire debout et danser ! PAF 3 € en prévente ou 4 € sur place (+ adhésion au Daki Ling) Et puisque c’est notre anniversaire, on offre un tote bag Ventilo aux 50 premiers arrivés et un badge aux autres … soyez à l’heure !

3€ en pré-vente / 4€ sur place

♫♫♫

Daki Ling 45A, rue d’Aubagne, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



2022-03-10T21:30:00 2022-03-10T01:30:00