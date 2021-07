Ventes festives Rédené, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Rédené.

Ventes festives 2021-07-24 – 2021-07-24 Lieu Dit les 3 Pierres La Communauté Emmaüs

Rédené Finistère Rédené

Vous pourrez déguster des « galettes et des crêpes », les pâtisseries de l’association « 100 pour 1 toit » et des boissons au « Kfé’mmaüs ».

Ouverture des salles, mais aussi les bijoux, vieux objets, tapis, vélos, articles de pêche, plein air, lunettes, coquillages, objets marins, vêtements, sacs au kilo, menuiserie (meubles et mobiliers de création Made in Emmaüs), appareils photos, vinyles, luminaires etc…

emmaus.redene@wanadoo.fr +33 2 98 96 18 13 http://www.emmaus-redene.com/

