Ventes et Balades en mer au profit de la SNSM Aber Wrac’h

Ventes et Balades en mer au profit de la SNSM Aber Wrac’h, 14 juillet 2022, . Ventes et Balades en mer au profit de la SNSM Aber Wrac’h

2022-07-14 – 2022-07-14 Rencontrer les sauveteurs et bénévoles de la station de l’Aber Wrac’h, visiter les canots SNSM et profiter d’une balade en mer dans la baie des anges

En parallèle, des ventes de produits siglés pour vous faire plaisir tout en soutenant la station se dérouleront dans l’abri sur le port.

Sous réserve de maintien de la manifestation : à suivre sur facebook et sur le site internet. Rencontrer les sauveteurs et bénévoles de la station de l’Aber Wrac’h, visiter les canots SNSM et profiter d’une balade en mer dans la baie des anges

En parallèle, des ventes de produits siglés pour vous faire plaisir tout en soutenant la station se dérouleront dans l’abri sur le port.

Sous réserve de maintien de la manifestation : à suivre sur facebook et sur le site internet. dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville