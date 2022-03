Ventes d’oeufs en chocolat – Les Oeufs de l’espoir Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Montélimar

Ventes d’oeufs en chocolat – Les Oeufs de l’espoir Montélimar, 2 avril 2022, Montélimar. Ventes d’oeufs en chocolat – Les Oeufs de l’espoir Rue sainte croix Place des Halles Montélimar

2022-04-02 08:30:00 – 2022-04-02 12:30:00 Rue sainte croix Place des Halles

Montélimar Drôme EUR 13 20 Soutenez les enfants atteints de cancers pédiatriques. Tout les bénéfices reversés à l’association Madysson hope. kiwanis.montelimar.leteil@gmail.com Rue sainte croix Place des Halles Montélimar

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montélimar Autres Lieu Montélimar Adresse Rue sainte croix Place des Halles Ville Montélimar lieuville Rue sainte croix Place des Halles Montélimar Departement Drôme

Montélimar Montélimar Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montelimar/

Ventes d’oeufs en chocolat – Les Oeufs de l’espoir Montélimar 2022-04-02 was last modified: by Ventes d’oeufs en chocolat – Les Oeufs de l’espoir Montélimar Montélimar 2 avril 2022 Drôme Montélimar

Montélimar Drôme