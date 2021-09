Longwy Longwy Longwy, Meurthe-et-Moselle VENTES DE TARTES, BRIOCHES ET PÂTÉS – JOURNÉES DU PATRIMOINE Longwy Longwy Catégories d’évènement: Longwy

Meurthe-et-Moselle

VENTES DE TARTES, BRIOCHES ET PÂTÉS – JOURNÉES DU PATRIMOINE Longwy, 18 septembre 2021, Longwy. VENTES DE TARTES, BRIOCHES ET PÂTÉS – JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021-09-18 09:00:00 09:00:00 – 2021-09-19 19:00:00 19:00:00

Longwy Meurthe-et-Moselle Dans le cadre des Journées du Patrimoine, ventes de tartes, brioches et pâtés par l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine du Pays de Longwy, en partenariat avec l’Office de Tourisme du Pays de Longwy. dernière mise à jour : 2021-08-22 par

