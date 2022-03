Ventes de solidarité Haguenau Haguenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2022-03-20 – 2022-03-20

Haguenau Bas-Rhin Haguenau EUR Découvrez les ventes de solidarité de Emmaüs, au programme :

– Décoration et linge de Pâques

– Livres de cuisine

– Vannerie

– Vélos

– Rollers

– Trottinettes

– Vêtements de sport

Découvrez les ventes de solidarité de Emmaüs, au programme :

+33 3 88 53 80 33

