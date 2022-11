Ventes de Noël à La troisième Aile Brioude Brioude Catégories d’évènement: Brioude

Ventes de Noël à La troisième Aile

27 Rue du Commerce La Troisième Aile Brioude Haute-Loire

2022-11-26 12:00:00 – 2022-11-26 00:00:00

La Troisième Aile 27 Rue du Commerce

Brioude

Haute-Loire Brioude De midi à minuit, autour d’un vin chaud.

Remise de 20% et présentation en avant première d’une toute nouvelle suspension.

Remise valable sur une grande partie des objets exposés ou en stock jusqu’au vendredi 2 décembre. contact@deuxailes.fr +33 6 76 89 73 00 La Troisième Aile 27 Rue du Commerce Brioude

