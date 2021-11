Créon Créon Créon, Gironde Ventes de livres de la bibliothèque Créon Créon Catégories d’évènement: Créon

Gironde

Ventes de livres de la bibliothèque Créon, 4 décembre 2021, Créon. Ventes de livres de la bibliothèque Créon

2021-12-04 – 2021-12-04

Créon Gironde Créon EUR Elle est de retour, la vente des livres de la bibliothèque et pour votre plus grand plaisir, elle durera toute la journée ! Sous les arcades, place de la Prévôté, dans le cadre de Créon fête l’hiver. Elle est de retour, la vente des livres de la bibliothèque et pour votre plus grand plaisir, elle durera toute la journée ! Sous les arcades, place de la Prévôté, dans le cadre de Créon fête l’hiver. +33 5 57 34 54 44 Elle est de retour, la vente des livres de la bibliothèque et pour votre plus grand plaisir, elle durera toute la journée ! Sous les arcades, place de la Prévôté, dans le cadre de Créon fête l’hiver. Sortir creon

Créon

dernière mise à jour : 2021-11-26 par OT de l’Entre-deux-Mers

Détails Catégories d’évènement: Créon, Gironde Autres Lieu Créon Adresse Ville Créon lieuville Créon