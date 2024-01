VENTES À LA CRIÉE QUOTIDIENNES LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse, samedi 10 février 2024.

Le marteau frappera trois fois. Les oeuvres collectives des machines à peindre et à dessiner sont vendues en place publique, au coeur de la Halle de La Machine, sous l’oeil avisé et la gouaille experte d’un Véritable Machiniste Commi-faux-saire Priseur.

Depuis un an, cinq nouvelles machines à dessiner et à peindre ont rejoint le bestiaire mécanique de La Halle de la Machine.

Suivant un protocole et des règles de jeu aussi précises que complexes, vous vous installez face à la machine à peindre, la catapulte, la pointilleuse, la machine à dessiner avec le vent ou encore la calligraphique. Une fois les dés jetés pour déterminer le temps de réalisation, la vitesse, la couleur utilisée, le choix de l’outil ou encore le temps de pose, vous réalisez une œuvre d’art, collective ou individuelle.

En un an, des centaines d’œuvres ont ainsi été créées, fruits du hasard et de la liberté créative croisée du participant et de la machine. Car oui, dans l’esprit de l’artiste, la machine possède aussi son pouvoir de création propre.

Vous avez toujours rêvé de devenir collectionneur ? Ne manquez pas cette occasion fantasque de parfaire avec bon goût la décoration de votre salon. Ces œuvres peuvent être achetées lors de ces ventes que les Véritables Machinistes mènent chaque jour pendant les vacances de février.

Une fois. Deux fois. Trois fois.

Adjugé vendu ! .

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie contact@halledelamachine.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 15:45:00

fin : 2024-02-25



