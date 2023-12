MARCHÉ DE NOËL Ventenac-en-Minervois, 17 décembre 2023 15:00, Ventenac-en-Minervois.

Ventenac-en-Minervois,Aude

Marché de Noël avec le Comité des Fêtes et la cave de Ventenac.

Balade en calèche, mini ferme et animations pour les enfants avec les Passerelles

16h30 : élection du pull de Noël

17h : déambulation du Comité dans le village en musique

18h : venue du Père Noël

Restauration sur place..

2023-12-17 15:00:00 fin : 2023-12-17 19:00:00. .

Ventenac-en-Minervois 11120 Aude Occitanie



Christmas market with the Comité des Fêtes and the Ventenac winery.

Horse-drawn carriage ride, mini-farm and children’s entertainment with Les Passerelles

4:30 pm: Christmas sweater election

5pm: Committee strolls through the village to music

6pm: arrival of Santa Claus

Catering on site.

Mercado de Navidad con el Comité des Fêtes y la bodega de Ventenac.

Paseo en coche de caballos, minigranja y animación infantil con Les Passerelles

16.30 h: Elección de jerseys de Navidad

17.00 h: paseo musical del Comité por el pueblo

18.00 h: llegada de Papá Noel

Restauración in situ.

Weihnachtsmarkt mit dem Comité des Fêtes und dem Weinkeller von Ventenac.

Kutschfahrten, Mini-Farm und Animationen für Kinder mit Les Passerelles

16.30 Uhr: Wahl des Weihnachtspullovers

17 Uhr: Umzug des Komitees durch das Dorf mit Musik

18 Uhr: Ankunft des Weihnachtsmanns

Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-12-06 par A.D.T. de l’Aude / OT – Côte du Midi