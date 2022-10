Vente vêtements et jouets – Croix rouge Saint-Jean-en-Royans Saint-Jean-en-Royans Catégories d’évènement: Drme

Saint-Jean-en-Royans

Vente vêtements et jouets – Croix rouge Saint-Jean-en-Royans, 22 octobre 2022, Saint-Jean-en-Royans. Vente vêtements et jouets – Croix rouge

La Parenthèse Salle la Parenthèse Saint-Jean-en-Royans Drme Salle la Parenthèse La Parenthèse

2022-10-22 09:00:00 09:00:00 – 2022-10-22 15:00:00 15:00:00

Salle la Parenthèse La Parenthèse

Saint-Jean-en-Royans

Drme Saint-Jean-en-Royans Vente de vêtements jouets et autres neufs et d’occasions.

Ouvert à tous +33 4 75 47 58 19 Salle la Parenthèse La Parenthèse Saint-Jean-en-Royans

dernière mise à jour : 2022-10-16 par

Détails Catégories d’évènement: Drme, Saint-Jean-en-Royans Autres Lieu Saint-Jean-en-Royans Adresse Saint-Jean-en-Royans Drme Salle la Parenthèse La Parenthèse Ville Saint-Jean-en-Royans lieuville Salle la Parenthèse La Parenthèse Saint-Jean-en-Royans Departement Drme

Saint-Jean-en-Royans Saint-Jean-en-Royans Drme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-en-royans/

Vente vêtements et jouets – Croix rouge Saint-Jean-en-Royans 2022-10-22 was last modified: by Vente vêtements et jouets – Croix rouge Saint-Jean-en-Royans Saint-Jean-en-Royans 22 octobre 2022 Drme La Parenthèse Salle la Parenthèse Saint-Jean-en-Royans Drme Saint-Jean-en-Royans

Saint-Jean-en-Royans Drme