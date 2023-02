Vente spéciale vaisselle et linge de maison Boutique Emmaüs Coup de main Paris Catégories d’Évènement: île de France

Vente spéciale vaisselle et linge de maison Boutique Emmaüs Coup de main, 11 mars 2023, Paris.

de 14h00 à 19h00

Le 11 mars 2023, vente spéciale vaisselle et linge de maison à la boutique Emmaüs Coup de main St Blaise dans le 20e arrondissement. Pour fêter l’arrivée du printemps et donner un coup de frais à la maison, je vais à la vente spéciale vaisselle et linge de maison d’Emmaüs Coup de main St Blaise! Un large choix, du vintage ou de l’actuel, il y en aura pour tous les goûts et les envies : des nappes et des serviettes, des assiettes et des verres, des housses de couettes et des coussins, de la dentelle, de l’ancien et toujours à prix solidaires ! Boutique Emmaüs Coup de main 70 rue Saint Blaise 75020 Paris Contact : https://www.emmaus-coupdemain.org/

