Vente spéciale St Valentin aux Chiffonniers de la Joie Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Morlaix

Vente spéciale St Valentin aux Chiffonniers de la Joie Morlaix, 12 février 2022, Morlaix. Vente spéciale St Valentin aux Chiffonniers de la Joie Les Chiffonniers de la Joie 74 Route de Callac Morlaix

2022-02-12 – 2022-02-12 Les Chiffonniers de la Joie 74 Route de Callac

Morlaix Finistère Morlaix Les Chiffonniers vous propose une vente sur la thématique de la St Valentin. Vous y trouverez : Bijoux, parfums, décorations, vaisselles, lingerie, vêtements… Entrée libre direction.leschiffonniers@gmail.com +33 7 69 38 49 10 http://www.facebook.com/Chiffonniers-De-La-Joie-1370499006296002 Les Chiffonniers vous propose une vente sur la thématique de la St Valentin. Vous y trouverez : Bijoux, parfums, décorations, vaisselles, lingerie, vêtements… Entrée libre Les Chiffonniers de la Joie 74 Route de Callac Morlaix

dernière mise à jour : 2022-02-03 par OT BAIE DE MORLAIX

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Morlaix Autres Lieu Morlaix Adresse Les Chiffonniers de la Joie 74 Route de Callac Ville Morlaix lieuville Les Chiffonniers de la Joie 74 Route de Callac Morlaix Departement Finistère

Morlaix Morlaix Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morlaix/

Vente spéciale St Valentin aux Chiffonniers de la Joie Morlaix 2022-02-12 was last modified: by Vente spéciale St Valentin aux Chiffonniers de la Joie Morlaix Morlaix 12 février 2022 finistère morlaix

Morlaix Finistère