Vente spéciale livres Espace d’apports volontaires Emmaüs Coup de main Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Vente spéciale livres Espace d’apports volontaires Emmaüs Coup de main, 22 octobre 2022, Paris. Le samedi 22 octobre 2022

de 10h00 à 16h00

.

Vente de livres, poches, romans, essais, Bd, livre d’art de 0.50 à 50€ Lires de poche, pour enfants, romans, essais de 50cts à1euro ! BD 4€, beaux-livres, livres d’art, bibliophilie : de 2 à 50€ Espace d’apports volontaires Emmaüs Coup de main Rue Mendelsohn 75020 Paris Contact : https://www.emmaus-coupdemain.org/event-details/vente-speciale-livres 0148444492 contact@coupdemain.org

Emmaüs Coup de main Vente de livres, poches, romans, essais, Bd, livre d’art de 0.50 à 50€

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Espace d'apports volontaires Emmaüs Coup de main Adresse Rue Mendelsohn Ville Paris lieuville Espace d'apports volontaires Emmaüs Coup de main Paris Departement Paris

Espace d'apports volontaires Emmaüs Coup de main Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Vente spéciale livres Espace d’apports volontaires Emmaüs Coup de main 2022-10-22 was last modified: by Vente spéciale livres Espace d’apports volontaires Emmaüs Coup de main Espace d'apports volontaires Emmaüs Coup de main 22 octobre 2022 Espace d'apports volontaires Emmaüs Coup de main Paris Paris

Paris Paris