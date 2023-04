Vente Spéciale beaux livres et belles images Boutique Emmaüs Coup de main Paris Catégories d’Évènement: île de France

Vente Spéciale beaux livres et belles images Boutique Emmaüs Coup de main, 29 avril 2023, Paris. Le samedi 29 avril 2023

.Tout public. gratuit Vente spéciale beaux livres et belles images un vrai bonheur pour les chineurs de belles découvertes pour les curieux ! Notre vente spéciale beaux livres et belles images c’est une fois de plus l’occasion de découvrir une selection de livres anciens, de livres d’art, et de belles images, affiches, tableaux, lithographies … Un vrai bonheur pour les chineurs et de belles découvertes pour les curieux ! Boutique Emmaüs Coup de main 70 rue Saint Blaise 75020 Paris Contact : https://www.emmaus-coupdemain.org/event-details/vente-speciale-beaux-livres-et-belles-image https://www.emmaus-coupdemain.org/event-details/vente-speciale-beaux-livres-et-belles-image

Boutique Emmaüs Coup de main
70 rue Saint Blaise
75020 Paris

