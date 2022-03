Vente solidaire Entraide protestante Lille Catégories d’évènement: Lille

du samedi 9 avril au samedi 11 juin à Entraide protestante

En achetant, vous participez à une démarche d’économie solidaire et contribuez à des actions de solidarité : Accueil et petits déjeuners pour des personnes en grande précarité, hébergement et soutien matériel à des personnes en difficulté … **Prochaines dates** – Samedi 9 avril de 10h à 17h – Samedi 11 juin de 10h à 17h – Grande braderie le samedi 14 Mai et le dimanche 15 Mai, de 10h a 17h. **Don de vêtements, en bon état, possible le vendredi 8 avril de 15 h à 17h** **Entraide protestante** **68 rue du Marché, 59000 Lille**

Entrée libre

Vente solidaire de vêtements, chaussures, linge de maison … Entraide protestante 68 rue du Marché, 59000 Lille Lille Wazemmes Nord

