L’association Fou de coudre organise une vente solidaire de vêtements le samedi 18 septembre de 14h à 17h à la salle Samain. De multiples pièces de marque, customisées ou neuves dégriffées à des prix fous ! Venez nombreux ! Respect des gestes barrières, port du masque obligatoire. De multiples pièces de marque, customisées ou neuves dégriffées à des prix fous ! Salle Samain 17 avenue Verhaeren, Lille Lille Faubourg de Béthune Nord

