Vente solidaire de vêtements par le Vestiaire LaSoli Entraide Protestante de Lille Lille, samedi 10 février 2024.

Vente solidaire de vêtements par le Vestiaire LaSoli 10 Février 2024, à Wazemmes-Lille. Vente solidaire de vêtements seconde main ( homme, femme et enfant), chaussures, linge de maison … mode écoresponsable. Samedi 10 février, 11h00 Entraide Protestante de Lille Entrée libre

Début : 2024-02-10T11:00:00+01:00 – 2024-02-10T16:30:00+01:00

Fin : 2024-02-10T11:00:00+01:00 – 2024-02-10T16:30:00+01:00

Des vêtements de qualité , à des prix imbattables !

Il s’agit de vêtements, chaussures, pour homme, femme et enfant et de linge de maison .

Jeans de marque à 3€, chemises et tops fashion à 2.50€, manteaux chics à 5€ . Vêtements encore moins chers pour les enfants.

Vous êtes tous bienvenus pour un shopping pas cher et solidaire.

Bénéfices entièrement destinés aux services d’aide aux plus démunis aide alimentaire le jeudi et petits déjeuners solidaires le samedi matin , organisés et assurés toute l’année par l’Entraide protestante de Lille.

Prochaines dates :

– samedi 9 mars

– samedi 13 avril

– grand déballage les samedi 25 mai et dimanche 26 mai

Entraide Protestante de Lille 68 rue du marché, Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France