Bouches-du-Rhône Vitrolles A la recherche d’un cadeau original, local et éthique aux couleurs de notre belle Provence pour votre amoureuse ?



2 créatrices locales s’associent pour une vente spéciale St Valentin vendredi 10 et samedi 11 février à la Biocoop de Vitrolles.

Elles vous présenterons leurs univers ensoleillés. Anne, créatrice de la marque Oh Sud… vous proposera des bijoux et accessoires de mode à l’accent de Provence : colliers, bracelets, boucles d’oreilles, bagues, bandeaux cheveux, pochettes et ceintures confectionnés en véritable tissu provençal, associés à des matières premières locales et éthiques.

Cécile, quant à elle, vous présentera Man-Fado, sa marque de créations florales écoresponsables, 100% fleurs françaises, avec ses bouquets, couronnes murales, tambours brodés et compositions sous cloches de verre.



RDV au magasin Les Temps Bio, D113 à Vitrolles :

> Vendredi 10/2 de 9h30 à 19h30

> et Samedi 11/2 de 9h30 à 15h30

pour des cadeaux locaux & éthiques aux couleurs du Sud, à offrir (ou à s’offrir)



Après notre participation au Marché de Noël sur le cours Mirabeau à Aix-en-Provence, le duo de choc est le retour ! Nous sommes ravies de vous retrouver pour cette vente dans les locaux de Biocoop Vitrolles, avec qui nous partageons de belles valeurs.

