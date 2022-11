Vente publique de livres Téléthon Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Vente publique de livres Téléthon Arcachon, 1 décembre 2022, Arcachon. Vente publique de livres Téléthon

22 Boulevard du Général Leclerc MA.AT Arcachon Gironde MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc

2022-12-01 – 2022-12-01

MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc

Arcachon

Gironde La prochaine vente publique de livres aura lieu jeudi 1er et vendredi 2 décembre de 10h à 18h à la médiathèque au profit du Téléthon. Le tarif est de 1€ le document. La prochaine vente publique de livres aura lieu jeudi 1er et vendredi 2 décembre de 10h à 18h à la médiathèque au profit du Téléthon. Le tarif est de 1€ le document. +33 5 57 52 98 88 Médiathèque – MA.AT Droits réservés

MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon

dernière mise à jour : 2022-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu Arcachon Adresse Arcachon Gironde MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Ville Arcachon lieuville MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Departement Gironde

Arcachon Arcachon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcachon/

Vente publique de livres Téléthon Arcachon 2022-12-01 was last modified: by Vente publique de livres Téléthon Arcachon Arcachon 1 décembre 2022 22 Boulevard du Général Leclerc MA.AT Arcachon Gironde Arcachon Gironde

Arcachon Gironde