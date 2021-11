Brissac Brissac Brissac, Hérault VENTE PRIVEES DU DOMAINE D’ANGLAS Brissac Brissac Catégories d’évènement: Brissac

Hérault

VENTE PRIVEES DU DOMAINE D’ANGLAS Brissac, 3 décembre 2021, Brissac. VENTE PRIVEES DU DOMAINE D’ANGLAS Brissac

2021-12-03 16:00:00 – 2021-12-03 20:00:00

Brissac Hérault Brissac Le Domaine d’Anglas vous convie à ses ventes privées de Noël !

Venez dénicher vos vins de fêtes et bénéficier de jusqu’à 30 % de réduction sur certains achats. Vous pourrez également déguster des vins bio et des bouchées gourmandes. Le Domaine d’Anglas vous convie à ses ventes privées de Noël !

Venez dénicher vos vins de fêtes et bénéficier de jusqu’à 30 % de réduction sur certains achats. Vous pourrez également déguster des vins bio et des bouchées gourmandes. +33 4 67 73 70 18 https://www.domaine-anglas.com/ Le Domaine d’Anglas vous convie à ses ventes privées de Noël !

Venez dénicher vos vins de fêtes et bénéficier de jusqu’à 30 % de réduction sur certains achats. Vous pourrez également déguster des vins bio et des bouchées gourmandes. Brissac

dernière mise à jour : 2021-11-26 par OT CEVENNES MEDITERRANEE Hérault TourismeHérault Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Brissac, Hérault Autres Lieu Brissac Adresse Ville Brissac lieuville Brissac