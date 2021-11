VENTE MOULIN ROTY NOËL Nort-sur-Erdre, 3 décembre 2021, Nort-sur-Erdre.

VENTE MOULIN ROTY NOËL Zone de la Sangle Le Moulin Roty Nort-sur-Erdre

Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique Nort-sur-Erdre

Grand destockage de Noël dans les locaux du Moulin Roty.

Doudous, poupées, jouets, mobilier et petites merveilles à prix doux seront à retrouver lors de ce rendez-vous.

Nous avons hâte de vous retrouver pour ce grand moment de partage et d’échanges. N’oubliez pas de venir avec un masque et pensez à emmener vos propres sacs et/ou cabas pour y mettre vos achats !

Pass sanitaire non obligatoire

Des doudous, des jeux et jouets, des meubles à prix tout doux !

