2022-12-10 10:00:00 10:00:00 – 2022-12-10 18:00:00 18:00:00 6 Rue Renan Haute-Vienne Saint-Junien De 10h00 à 18h00 sans interruption. Vente mensuelle de livres d’occasion profitera aux amateurs de BD et Polars : Les BD seront à 4 € max et tous les polars seront à 1 € !

Venez découvrir aussi les quelques 900 ouvrages nouvellement arrivés. 6 Rue Renan Saint-Junien

