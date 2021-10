Besson Besson Allier, Besson Vente exceptionnelle de bourru et jus de raisin Besson Besson Catégories d’évènement: Allier

Besson

Vente exceptionnelle de bourru et jus de raisin Besson, 9 octobre 2021, Besson. Vente exceptionnelle de bourru et jus de raisin 2021-10-09 09:00:00 09:00:00 – 2021-10-10 19:00:00 19:00:00 Domaine Gardien Chassignolles

Besson Allier Besson Le bourru est rare, il s’agit de jus de raisin en cours de fermentation pour devenir du vin. Ce lapse de temps est très court, mais il est possible d’en profiter davantage en le mettant au congélateur. Ainsi, vous pouvez le ressortir aux fêtes ! +33 4 70 42 80 11 https://www.domainegardien.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-27 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Besson Autres Lieu Besson Adresse Domaine Gardien Chassignolles Ville Besson lieuville 46.47059#3.28198