Vallet Vallet 44330, Vallet VENTE EXCEPTIONNELLE CHEZ MUROISE ET COMPAGNIE A VALLET Vallet Catégories d’évènement: 44330

Vallet

VENTE EXCEPTIONNELLE CHEZ MUROISE ET COMPAGNIE A VALLET, 4 juin 2021-4 juin 2021, Vallet. VENTE EXCEPTIONNELLE CHEZ MUROISE ET COMPAGNIE A VALLET 2021-06-04 10:00:00 – 2021-06-05 18:00:00

Vallet 44330 Vallet Toute l’équipe de Muroise et Cie vous propose une ballade gustative et sucrée entre dégustation et partage de leur savoir faire artisanal. Vous y découvrirez les nouvelles créations, coffrets, pates à tartiner…, fabrication des confitures!! vente exceptionnelle lors de ces 2 journées !! Moment de gourmandise assuré!!! Muroise et Compagnie vous propose une vente exceptionnelle le vendredi 5 et samedi 6 juin à Vallet contact@muroise.com +33 2 28 06 26 39 http://www.muroise.com/ Muroise et Compagnie vous propose une vente exceptionnelle le vendredi 5 et samedi 6 juin à Vallet Toute l’équipe de Muroise et Cie vous propose une ballade gustative et sucrée entre dégustation et partage de leur savoir faire artisanal. Vous y découvrirez les nouvelles créations, coffrets, pates à tartiner…, fabrication des confitures!! vente exceptionnelle lors de ces 2 journées !! Moment de gourmandise assuré!!!

Détails Catégories d’évènement: 44330, Vallet Autres Lieu Vallet Adresse Ville Vallet