Vente évènement : Les trésors d’Emmaüs Campüs Césure – Boutique Emmaüs Campüs Paris, 9 décembre 2023, Paris.

Du samedi 09 décembre 2023 au samedi 23 décembre 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 12h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Une sélection de belles pièces d’hier et d’aujourd’hui… De la marque, du vintage, du neuf, du vieux mais que du beau et pour pas cher !

Venez découvrir une sélection de trésors d’hier et

d’aujourd’hui : vêtements, vaisselle, bibelots, maroquinerie, déco…

Du 09 décembre, jusqu’à épuisement des stocks, il y aura tout

ce que vous voulez dans notre boutique de Censier !

Et si vous êtes joueur, venez tenter votre chance les samedis

9, 16 et 23 décembre pour dénicher les deux articles « Coup

de cœur » et bénéficier d’une réduction de 50% sur les pièces à chopper!

Césure – Boutique Emmaüs Campüs 13 rue Santeuil 75005 Paris

Contact :

Emmaüs Campüs Les trésors d’Emmaüs Campüs Vente à partir du 9 décembre