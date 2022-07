Vente Ephemere LAFFARGUE Espelette, 12 juillet 2022, Espelette.

Vente Ephemere LAFFARGUE

Elizaldeko Bidea Espelette Pyrénées-Atlantiques

2022-07-12 10:00:00 – 2022-07-13 19:00:00

Espelette

Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 L’ Atelier du piment et la maison Laffargue s’associent pendant deux jours. Retrouvez- nous à Espelette, les 12 et 13 juillet pour une jolie vente éphémère. Venez découvrir les secrets du piment d’Espelette AOP lors d’une visite de notre exploitation. Et profitez-en pour craquer sur une sélection de sacs, ceintures, portefeuilles et accesoires de la maison Laffargue.

+33 5 59 93 90 21

Atelier du piment

dernière mise à jour : 2022-07-07 par