CCI Haute-Savoie, le mardi 5 octobre à 09:00

Comment traiter vos expéditions dans l’UE à des clients non assujettis à la TVA suite à la réforme de la TVA? ————————————————————————————————————- * intégration du principe des ventes TTC pays clients * identification des taux de TVA dans les Etats membres de l’UE * collecte, déclaration et versement de la TVA, IOSS * vente à distance de biens importés ### Intervenants : * Geneviève BOUCHET, conseillère en réglementation internationale, CCI 74 * Cédric DALUD, Mathez Intracom * Tamara MOREAU VIGNOLO, cellule conseil aux entreprises, direction régionale des douanes d’Annecy ### Inscription gratuite et obligatoire auprès de la CCI 74 * [[https://www.haute-savoie.cci.fr/votre-cci/agenda/4568-vente-en-ligne-dans-l-ue-avez-vous-integre-la-reforme-de-la-tva](https://www.haute-savoie.cci.fr/votre-cci/agenda/4568-vente-en-ligne-dans-l-ue-avez-vous-integre-la-reforme-de-la-tva)](https://www.haute-savoie.cci.fr/votre-cci/agenda/4568-vente-en-ligne-dans-l-ue-avez-vous-integre-la-reforme-de-la-tva)

