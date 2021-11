Luneray Luneray Luneray, Seine-Maritime Vente en faveur du Téléthon Luneray Luneray Catégories d’évènement: Luneray

Seine-Maritime

Vente en faveur du Téléthon Luneray, 4 décembre 2021, Luneray. Vente en faveur du Téléthon Salle des fêtes Rue des Trois Portes Luneray

2021-12-04 09:00:00 – 2021-12-04 17:00:00 Salle des fêtes Rue des Trois Portes

Luneray Seine-Maritime La section Loisirs Créatifs du Club des jeunes de Luneray proposera une vente d’objets déco, pour Noël mais pas que! Accessoires tricot et tissus, réalisations originales et utiles à petits prix constitueront des idées cadeaux pour tous.

Pass sanitaire , entrée gratuite ! La section Loisirs Créatifs du Club des jeunes de Luneray proposera une vente d’objets déco, pour Noël mais pas que! Accessoires tricot et tissus, réalisations originales et utiles à petits prix constitueront des idées cadeaux pour tous.

Pass… +33 6 46 15 58 84 La section Loisirs Créatifs du Club des jeunes de Luneray proposera une vente d’objets déco, pour Noël mais pas que! Accessoires tricot et tissus, réalisations originales et utiles à petits prix constitueront des idées cadeaux pour tous.

Pass sanitaire , entrée gratuite ! Salle des fêtes Rue des Trois Portes Luneray

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Luneray, Seine-Maritime Autres Lieu Luneray Adresse Salle des fêtes Rue des Trois Portes Ville Luneray lieuville Salle des fêtes Rue des Trois Portes Luneray