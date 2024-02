Vente en douane le 14 février 2024 Hôtel des ventes d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence, mercredi 14 février 2024.

Vente en douane de marchandises provenant de saisies aux enchères publiques verbales

Hôtel des ventes d’Aix-en-Provence

Mercredi 14 février 2024 à 10h00

Adresse 7 chemin de la Vierge Noire, Jas de Bouffan, 13090 Aix-en-Provence

Exposition le mercredi 14 février 2024 à partir de 09h00

Véhicule de tourisme

MERCEDES Classe B 200 CDI (297,000 km) – Pour pièces

PEUGEOT 806 STDT (361,000 km) – Année 1999

Tracteur camion et remorque

Tracteur MAN TGX 18.480 – Boîte auto (616,000 km) – Année 2015

Tracteur SCANIA R620 V8 (1,753,740 km) – Année 2008

Tracteur RENAULT

Remorque SCHMITZ tautliner 3 essieux air – Année 2007

Utilitaire

MERCEDES SPRINTER CDI Frigo – volant à droite (473,000 km) Année 2006 – Pour pièces

OPEL COMBO Diesel (214,000 km) – Année 2004 – Pour pièces

Contacts

ri-marseille@douane.finances.gouv.fr– Mentionner «Vente aux enchères du 14 février 2024» dans l’objet

Site Internet du commissaire priseur HOURS-PRIMPIED-ROLLAND

Tél. 04 42 52 52 71

Email contact@aixluberon.auction

