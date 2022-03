Vente en douane de véhicules saisies à Aix-en-Provence Hôtel des ventes d’Aix-en-Provence, 7 avril 2022, Aix-en-Provence.

Vente en douane, en ligne et sur place, de véhicules de tourisme, poids-lourds et utilitaires aux enchères publiques. ——————————————————————————————————————— ### Le jeudi 7 avril 2022 à partir de 09h30 **Par l’hôtel des ventes d’Aix-en-Provence** 7, chemin de la Vierge Noire – Jas de Bouffan – 13090 Aix-en-Provence ### Véhicules de tourisme : 1) CHEVROLET AVEO LT – essence – 163,300 km (pour pièces) 2) BMW 530 – diesel – 395,457 km (pour pièces) 3) ALFA ROMEO 159 JTDM 16V – 185,123 km 4) AUDI A5 V6 TDI Quattro coupé – 23,201 km (pour pièces) ### Véhicules utilitaires : 5) PEUGEOT BOXER HDI – Caisse bâchée avec ridelles – 379,656 km 6) Fourgon MERCEDES SPRINTER 518 CDI – Caisse frigo – 735,416 km (pour pièces) 7) Fourgon MERCEDES CITAN 111 CDI (accidenté) – 34,518 Miles soit 55,551 km (pour pièces) ### Autres : 8) Remorque pour bateau FT MYERS MARINE Modèle 22022 TL BOAT MASTER année 2004 (pour pièces ou réexportation) + Bateau SEA RAI type 185 Sport – pas de plaque de n° de série – avec moteur MERCURY ALPHA ONE (pour pièces) * Site Internet du commissaire priseur : [www.interencheres.com/13006](https://www.interencheres.com/13006/) * Contact : 04.42.52.52.71 ou [[contact@aixluberon.auction](mailto:contact@aixluberon.auction)](mailto:contact@aixluberon.auction) Pour suivre la vente sur place, réservations auprès de l’étude du commissaire priseur. **Conditions de vente :** La vente est faite au comptant, règlement par chèque certifié, carte bancaire, virement bancaire. Paiement en espèces (Achat inférieur ou égal à 1.000€ pour les particuliers). Les frais à la charge de l’acquéreur sont de 14,28% TTC sans dégressivité pour le Judiciaire. L’exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation à ce sujet, une fois l’adjudication prononcée. Les marchandises sont vendues libres de droits et taxes perçus par la Douane, avec faculté pour l’adjudicataire d’en disposer pour toute destination autorisée par la réglementation et la législation en vigueur. Il ne sera pas fondé à réclamer la déduction de TVA comprise dans le prix de l’adjudication. L’administration se réserve la **faculté de retirer de la vente** les marchandises qu’elle jugera à propos ou pour lesquelles le montant des enchères serait jugé par le Receveur interrégional des douanes comme une offre insuffisante.

Sur inscription

Vente de véhicules de tourismes, utilitaires et remorques

