Vente en douane exclusivement en live ————————————- ### Le mercredi 7 juillet de 10h à 14h30. Vente aux enchères verbales et par soumissions cachetées. Inscription et Droit d’accès à la vente 300€ (déduit de la facture ou remboursé en cas de non achat). ### Vous pouvez vous inscrire * en ligne sur [Drouotonline.com](https://www.drouotonline.com/v/116493-vente-aux-encheres-des-douanes-de-roissy-luxe?refurl=vente-aux-encheres-des-douanes-de-roissy-luxe&query=&lotGroupTheme=&mode=liste&max=100&maxLotPhare=8&triSearch=num&passedOnce=true&lang=fr&venteId=116493&redirUri=%2Fv%2F116493-&offset=0) ### Contacts et réservations Cabinet CMA MORLOT & DONIKIAN Courtiers de Marchandises Assermentés Près la Cour d’Appel de Paris 5, rue du Louvre 75001 PARIS * 01 55 25 68 68 * [[secretariat@cma-donikian.com](secretariat@cma-donikian.com)](secretariat@cma-donikian.com) ### Catalogue à télécharger en ligne * [[https://cma-donikian.com/mercredi-7-juillet-vente-des-douanes-luxe/](https://cma-donikian.com/mercredi-7-juillet-vente-des-douanes-luxe/)](https://cma-donikian.com/mercredi-7-juillet-vente-des-douanes-luxe/) Mobilier – Déco – objets d’art – armes** Meuble Kann Design – Photos Yellow Korner – Revolvers Colt Démilitarisés – Fusil de chasse… Prêt à porter – Souliers – Homme – Femme – Enfant Hermès – Chanel – Dior – Louis Vuitton – Kenzo – Burberry – Monclerc – Isabel Marant – Sandro Yves Saint Laurent – Stone Island – Tartine & Chocolat – Bonpoint – Bonton … Maroquinerie – Accessoires – Cosmétiques – Maquillage Hermès – Chanel – Dior – Louis Vuitton – Miu Miu – Givenchy – Gucci – Balenciaga – Valentino Faure Lepage – Bottega Veneta – Bonpoint – La Prairie – La mer… Bijoux – joaillerie – Montres Or et pierres au poids – Longines – Oméga – Cartier – Bulgari – Louis Vuitton – RedLine…

