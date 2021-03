Paris CMA MORLOT ET DONIKIAN Paris Vente en douane de saisies aux enchères publiques verbales CMA MORLOT ET DONIKIAN Paris Catégorie d’évènement: Paris

CMA MORLOT ET DONIKIAN, le mercredi 24 mars à 10:00

Vente aux enchères verbales et par soumissions cachetées

——————————————————– **de marchandises provenant de saisies, d’abandons ou de dépôts assistée par le ministère de CMA Donikian Courtiers de Marchandises Assermentés.** ### Mercredi 24 Mars 2021 * à 10h00 et 14h30

* 5, rue du Louvre 75001 Paris

* Présentielle limitée et en ligne sur DrouotDigital Exposition des marchandises

————————— **Lundi 22 et Mardi 23 Mars sur réservation uniquement, accès limité.** ### Dans les entrepôts des douanes : * Route du Midi – Zone Cargo 6 (Tremblay en France)

* Bât. 3416 – Module 400 – 95701 ROISSY CDG Contacts et réservations

———————— Cabinet CMA MORLOT & DONIKIAN Courtiers de Marchandises Assermentés Près la Cour d’Appel de Paris * Cécile Donikian : 01 55 25 68 68 – 06 16 75 29 17

* [[cecile@cma-donikian.com](mailto:cecile@cma-donikian.com)](mailto:cecile@cma-donikian.com) ### Catalogue à télécharger en ligne * [[https://cma-donikian.com/mercredi-24-mars-2021-vente-aux-encheres-des-douanes-de-roissy/](https://cma-donikian.com/mercredi-24-mars-2021-vente-aux-encheres-des-douanes-de-roissy/)](https://cma-donikian.com/mercredi-24-mars-2021-vente-aux-encheres-des-douanes-de-roissy/) Paires de Lunettes vues et solaires, Montres Bazar, Tissus, Bazin et Wax, Linge de Maison, Friperie Produits Cosmétiques, Bijoux fantaisie et Maroquinerie Confections et Chaussures Homme, Femme et Enfant Pièces Electroniques et Mécaniques et Outillage Jouets et Consoles de Jeux, Articles de Sports Informatique, Téléphonie, Matériels Audio-Vidéo et Tablettes Instruments de Musique et Art Africain

Sur inscription

