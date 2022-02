Vente échange Neufchâtel-en-Bray Neufchâtel-en-Bray Catégories d’évènement: Neufchâtel-en-Bray

Seine-Maritime

Vente échange Neufchâtel-en-Bray, 7 mars 2022, Neufchâtel-en-Bray. Vente échange Neufchâtel-en-Bray

2022-03-07 – 2022-03-10

Neufchâtel-en-Bray Seine-Maritime Rdv à la salle des fêtes.

Dépôt : lundi 7 mars : 8h30-12h30 / 13h30-18h

Vente :

lundi 7 mars : 14h-18h

mardi 8 mars : 8h30-12h30 / 13h30-18h

mercredi 9 mars : 9h-12h

+33 2 35 94 77 09

