Vente d’usine Pyrenex – ANNULÉE Saint-Sever, 5 novembre 2021, Saint-Sever.

Vente d’usine Pyrenex – ANNULÉE 2021-11-05 – 2021-11-07 Rue de Papin (ZI Péré) Pyrénex

Saint-Sever Landes Saint-Sever

EN RAISON DE LA SITUATION SANITAIRE, LES BRADERIES DE NOVEMBRE ET FEVRIER SONT ANNULÉES.

Deux fois par an, en février et en novembre, une vente d’usine des produits Pyrénex est proposée du vendredi après-midi au dimanche suivant. Pyrénex c’est un des fleurons de l’industrie landaise. Installée à St Sever depuis 1858, cette société ramasse et traite tout ce qui est plumes et duvets issus des canards et oies de la région. Ces produits sont ensuite transformés en sacs de couchage – vestes enfants ou adultes – couettes – édredons – oreillers…

Vente de produit à base de plumes et duvets issus des canards et oies de la région : couettes, oreillers, vêtements de sports…

+33 5 58 76 03 40

Pyrénex

