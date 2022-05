Vente d’usine Le Chat Chauffailles Chauffailles Catégories d’évènement: Chauffailles

Saône-et-Loire

Vente d’usine Le Chat Chauffailles, 11 mai 2022, Chauffailles. Vente d’usine Le Chat Le Chat – Le Textile indémaillable 10 rue des Ecoles Chauffailles

2022-05-11 10:00:00 – 2022-05-14 19:00:00 Le Chat – Le Textile indémaillable 10 rue des Ecoles

Chauffailles Saône-et-Loire Chauffailles vente d’usine Le Chat – Le Textile indémaillable

L’occasion de dénicher de bonnes affaires ! Lingerie de nuit

Homewear (vêtements d’intérieur)

Plaids, coussins, décoration

tissus, dentelles, boutons, etc. gchalumet@lingerielechat.com +33 3 85 26 49 80 https://www.lingerielechat.com/ vente d’usine Le Chat – Le Textile indémaillable

