Saône-et-Loire EUR Vente promo du 17 au 25 Mars 2023.

Venez découvrir notre large choix de fils à tricoter à prix réduits dans notre magasin de Chauffailles, de 10h à 12h et 14h à 18h. c.milliere@laines-plassard.com +33 3 85 28 28 28 https://www.laines-plassard.com/ Chauffailles

