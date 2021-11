Digoin Digoin Digoin, Saône-et-Loire Vente d’usine exceptionnelle Digoin Digoin Catégories d’évènement: Digoin

Saône-et-Loire

Vente d’usine exceptionnelle Digoin, 26 novembre 2021, Digoin. Vente d’usine exceptionnelle Digoin

2021-11-26 – 2021-11-28

Digoin Saône-et-Loire Digoin Vente d’usine exceptionnelle pendant 3 jours :

vendredi 26 novembre

samedi 27 novembre

dimanche 28 novembre

de 9h à 19h

Pour cette vente d’hiver, nous accueillons des producteurs locaux :

Miel Le Champ du Bois

Farine Minoterie Brivot

Objets et meubles design en bois La Fabrique Pluriel contact@manufacturededigoin.com +33 3 85 25 51 51 https://www.manufacturededigoin.com/ Vente d’usine exceptionnelle pendant 3 jours :

