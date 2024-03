VENTE D’USINE DE PRINTEMPS DE BOUGIES ZI de Recouvrance Gétigné, samedi 23 mars 2024.

VENTE D’USINE DE PRINTEMPS DE BOUGIES ZI de Recouvrance Gétigné Loire-Atlantique

Nous vous donnons rendez-vous, chez nous, à Gétigné pour une vente d’usine de printemps !

Couleurs, matières, textures… un berceau d’inspirations pour les créations parfumées la maison puise ses idées dans les tendances sociétales, l’évolution des goûts et des envies. Mode, gastronomie, parfumerie fine et voyages dessinent les aspirations de demain le désir se niche dans de multiples domaines, comme autant de sources enrichissant la composition.

Nos créations prennent vie dans la richesse infinie des matières premières, sans cesse renouvelées et enrichies d’innovations technologiques ; la veille de ces tendances et inventions est chère à la maison. Le parfum est partout, accompagne chaque instant, et lorsque le monde change, il se doit d’évoluer aussi. DENIS & FILS prend à cœur cette mission pour anticiper les futurs besoins. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 09:00:00

fin : 2024-03-23 17:00:00

ZI de Recouvrance D149

Gétigné 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@bougies-denis.com

L’événement VENTE D’USINE DE PRINTEMPS DE BOUGIES Gétigné a été mis à jour le 2024-03-12 par eSPRIT Pays de la Loire