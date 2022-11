Vente d’Usine Charolles Charolles Catégories d’évènement: Charolles

Saône-et-Loire

Saône-et-Loire Charolles EUR Le samedi 3 décembre, de 9h à 18h, venez profiter de nos remises sur les nouveautés, déclassés ou invendus pour vos cadeaux de Noël et petits plaisirs!! fdc@fdcfrance.com +33 3 85 24 13 46 https://www.fdcfrance.com/ Faïencerie de Charolles Fdc 5 chemin d’Ouze Charolles

