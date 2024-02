Vente directe des Ruches d’Armalia Les Ruches d’Armalia Riec-sur-Bélon, mercredi 17 juillet 2024.

Finistère

Petite ferme apicole nichée dans un écrin de verdure, vous y trouverez les abeilles noires bretonnes heureuses et une apicultrice passionnée, qui transforme à la main le miel de sa production en une multitude de produits gourmands et « santé ».

En juillet et août, possibilité de s’inscrire pour une visite inoubliable d’une ruche, souvenirs garantis.

Les mercredis de 16h à 17h30 / Et les vendredis et samedis de 14h30 à 16h. .

Les Ruches d’Armalia 1 Lieu-dit Kerdudal

Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne lesruchesdarmalia@gmail.com

