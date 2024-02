Vente directe des Jardins solidaires de Kerbellec Place Hervo Quimperlé, mardi 27 février 2024.

Vente directe des Jardins solidaires de Kerbellec Place Hervo Quimperlé Finistère

L’association Les Jardins Solidaires de Kerbellec, structure de l’économie sociale et solidaire, produit de délicieux légumes certifiés bio. Vous pouvez les acheter sous forme de paniers ou en vrac aux Halles de Quimperlé tous les mardis et jeudis de 9h30 à 12h30. L’idéal pour conjuguer plaisir gustatif et solidarité. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 09:30:00

fin : 2024-02-27 12:30:00

Place Hervo Les Halles

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne jardin.kerbellec@gmail.com

L’événement Vente directe des Jardins solidaires de Kerbellec Quimperlé a été mis à jour le 2024-02-16 par OT QUIMPERLE LES RIAS