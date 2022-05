Vente directe à l’AMAP du Carouge Villemotier Catégories d’évènement: Ain

VILLEMOTIER

Vente directe à l’AMAP du Carouge, 1 janvier 2022, Villemotier. Vente directe à l’AMAP du Carouge Villemotier

2022-01-01 09:00:00 – 2022-12-31 12:00:00

Villemotier 01270 Villemotier Producteur de légumes Bio Vente directe à la Ferme.

Pathoux Sylvain – Maraicher bio +33 6 88 61 54 13 http://www.amapducarouge.fr/ Villemotier

dernière mise à jour : 2022-01-11 par

Détails Catégories d’évènement: Ain, VILLEMOTIER Autres Lieu Villemotier Adresse Ville Villemotier lieuville Villemotier Departement Ain

Villemotier Villemotier Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villemotier/

Vente directe à l’AMAP du Carouge 2022-01-01 was last modified: by Vente directe à l’AMAP du Carouge Villemotier 1 janvier 2022 Ain Villemotier

Villemotier Ain